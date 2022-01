Verduurzaming panden in de knel door tekort aan handjes

Isolatiespecialisten, zonnepanelen-leggers, monteurs warmtenetten of energieprestatieadviseurs. Aan dergelijke vakmensen is een schreeuwend tekort. Alleen al in Zuidoost-Brabant is het aantal vacatures voor dergelijke beroepen tot bijna 2.850 gestegen in de maanden juli, augustus en september van 2021. Landelijk gaat het om 46.000 banen.