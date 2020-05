Verdwenen Eindhovense huisarts Hoevenaars laat van zich horen: getroffen door ernstige ziekte

EINDHOVEN - De Eindhovense huisarts Ronald Hoevenaars die vorige week plotseling was verdwenen, heeft zaterdag van zich laten horen. In een bericht aan zijn patiënten schrijft hij dat hij ernstig ziek was opgenomen in het ziekenhuis.

De huisarts schrijft dat er een waarnemer is geregeld en verzekert zijn patiënten dat hij op zoek is naar een duurzame oplossing voor op de lange termijn. Het bericht is aan patiënten gestuurd en staat op de internetpagina van de praktijk.

Patiënten van zijn praktijk De Oude Toren in Eindhoven stonden vorige week plotseling voor een dichte deur met als enige mededeling een verwijzing naar 112-spoedeisende hulp, naar huisartsen in de buurt of zorgverzekeraar VGZ.

Eerder in opspraak

Sinds dinsdag is waarneming geregeld maar voor VGZ was de maat vol. De verzekeraar heeft het contract met de huisartspraktijk opgezegd. Verzekerden hebben het aanbod gekregen om over te stappen naar een andere huisarts.

Hoevenaars kwam al geregeld in opspraak. Afgelopen najaar kreeg hij van de Inspectie voor de Gezondheidszorg een aanwijzing met een dwangsom omdat de bereikbaarheid en beschikbaarheid van zijn praktijk niet goed was geregeld. In februari volgde een nieuwe aanwijzing om een vergelijkbare reden.

De huisarts is nog steeds niet bereikbaar voor een nadere toelichting. De praktijk is maandag open, aldus een bericht op het antwoordapparaat. Ook op e-mail komt geen reactie.

Bijzonder bedroevend

In zijn bericht aan de patiënten schrijft Hoevenaars dat hij erg is geschrokken van de berichtgeving. ,,Van diverse partijen mag ik lezen in de krant dat ze zouden hebben meegeholpen om een oplossing te vinden, echter ervaar ik van verschillende partijen alleen maar tegenwerking. Ik vind het dan ook bijzonder bedroevend dat deze mensen een collega in nood niet helpen, maar geruchten de wereld insturen om mij naar beneden te halen.’’