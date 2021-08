Verdwenen Virus Festival in Eindhoven: studenten brachten muziek, kunst en cultuur voor de stad

Onder de titel ‘Waar was dat feestje’ blikt het ED dezer dagen terug op Eindhovense evenementen die ter ziele zijn gegaan. Vandaag: het Virus Festival.

De organisatie van Virus Festival lag in handen van studenten. Elk jaar trad een nieuwe lichting bestuursleden aan die de verschillende commissies, waaronder productie, programma en pr, leidde. Een vaste groep vrijwilligers ondersteunde hen daarbij.

Als muziekfreak evenement organiseren. Tof

Nadat Vincent van der Leest het Virus Festival meerdere keren als bezoeker meemaakte, sloot hij zich in 2004 als vrijwilliger aan bij de pr-commissie: ,,Om als echte festivalganger en muziekfreak deel uit te mogen maken van de organisatie van zo’n evenement was ontzettend tof. Virus was echt een hobby van me; ik vond er gelijkgestemden.”

Volledig scherm Een optreden van een Afrikaanse dansgroep tijdens het Virus Festival in Eindhoven in 2004. © Freekje Groenemans/DCI Media

Na edities bij de AOR in de Bunker aan de Kennedylaan en in de binnenstad, vormde de campus van de TU/e vanaf 1998 het decor voor Virus Festival. Centrale plek van waaruit het evenement voorbereid werd, was het Virus-kantoor op de eerste verdieping in de W-Hal, het huidige MetaForum.

Van der Leest: ,,Op de donderdagavonden hielden we hier de vergaderingen van de pr-commissie. ‘Het hok’, zoals de ruimte door de vrijwilligers genoemd werd, was een echte ontmoetingsplek. Hier werd tot ‘s avonds laat gebrainstormd of samen een biertje gedronken. Je kon er altijd binnenvallen, het was een soort studentenkamer die door heel veel mensen gebruikt werd.”

Volledig scherm Klassieke muziek tijdens het Virus Festival in 2007, in het Auditorium van de TU/e. © Freekje Groenemans/DCI Media

Eén van de meest memorabele momenten voor Van der Leest is het optreden van Moloko in 2003. Met deze band strikte Virus een van de grootste namen tot dan toe. Dat het optreden niet helemaal vlekkeloos verliep was dan ook pijnlijk. Van der Leest: ,,Die show staat in mijn geheugen gegrift. Ik stond in het publiek en zag de stroom tot drie keer toe uitvallen. Dit leverde behoorlijk wat stress op, zowel voor als achter de schermen. De band speelde uiteindelijk nog een paar nummers akoestisch, wat heel sportief van ze was.”

Laatste editie in 2007

Na de hoogtijdagen van het festival begin van deze eeuw, waarbij een 50-tal acts voor 8000 man publiek optrad, verliep vanaf 2006 de organisatie moeizaam. Het vinden van subsidie en vooral ook bestuursleden werd steeds lastiger. Uiteindelijk vond in 2007 de laatste editie plaats.

Van der Leest: ,,Dat was ontzettend jammer, maar ik ben blij dat ik er deel van mocht uitmaken. Samen met een groep mensen een cultureel evenement neerzetten, waar dan ook nog eens duizenden bezoekers op afkomen, was enorm gaaf. We vierden de successen, en deelden de dompers. Die saamhorigheid mis ik wel.”