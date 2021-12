Verenigingen wringen zich in bochten om trainingen door te laten gaan: ‘Dit is een kans om ons te onderscheiden’

Bij SV Deurne was het animo onder de vrijwilligers groot om de trainingen toch door te kunnen laten gaan. „Het is een grote uitdaging”, zegt hoofd jeugdopleidingen Thijs Matla. Op normale zaterdagen bekijkt hij elke week alle wedstrijden van de jeugdige talenten, maar vorige week had hij andere dingen te doen. „Ik heb de hele zaterdag gesprekken gevoerd om te kijken wat we voor de jeugd kunnen doen.”