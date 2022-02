Vergeelde herinnering aan Eindhovense vliegweek. Maar wie is ‘Peerke ut de Haai'?

Toen de 78-jarige Lieroppenaar onlangs op zoek was naar een specifieke foto, stuitte hij plotseling op een 90 jaar oude ansichtkaart in zwart-wit met daarop een oude Fokker F-VIIa, een ‘Verkeersvliegtuig der KLM’. ,,Ik was verrast”, vertelt Van Schalen. ,,Wat moest mijn tante nou met die foto in haar album?”

De ansichtkaart liet zich eenvoudig -vanwege de gebruikte fotohoekjes- uit het album halen. Er viel een vergeeld krantenberichtje achteruit, bedrukt met een gedicht van ene ‘Peerke ut de Haai'. Op de achterzijde van de ansichtkaart had tante Nellie -in keurig schoonschrift- opgeschreven waarom die foto haar zo dierbaar was: ‘In Eindhoven werd een vliegweek gehouden van 10- 18 September 1932. Bij die gelegenheid maakten N. en P. van Schalen haar eerste luchtreis in dit vliegtuig in gezelschap van 7 andere passagiers. Het tochtje had plaats boven Eindhoven op Woensdag 14 Sept. 1932 van vijf uur tot kwart over vijf.’

,,Toen was vliegen nog een heel avontuur”, zegt Van Schalen, ,,lang niet zo veilig als nu. En héél bijzonder” Vandaar dus de foto in het album. Maar dat gedichtje? Van Schalen heeft geen flauw idee wie de dichter achter ‘Peerke ut de Haai’ is.

Uit het pseudoniem zou je kunnen afleiden dat ‘Peerke’ uit Someren-Heide kwam, maar daar gelooft Jan van Eijk van de werkgroep dialect van de plaatselijke heemkundekring niets van. ,,Het is duidelijk geen Zömmers.” Van Eijk denkt eerder dat de dichter, gelet ook op de tekst, uit de omgeving Eindhoven komt.

Vliegen en fotograferen lijkt bij de familie Van Schalen in het bloed te zitten. Peter uit Lierop heeft tientallen jaren lang luchtfoto's gemaakt, eerst vanuit gehuurde vliegtuigjes en later, toen hij zelf zijn brevet had gehaald, met eigen ultralights.

De eerste luchtfoto’s maakte hij in 1969 van zijn ouderlijk huis, dat destijds op de nominatie stond om gesloopt te worden. Vanaf midden jaren tachtig vloog hij met zijn eigen vliegtuigje. In totaal maakte hij zo'n 3500 vlieguren. ,,Tot vijf jaar terug heb ik nog gevlogen. Maar toen kwamen de drones en was het afgelopen met de luchtfotografie. Een drone is veel goedkoper dan een vliegtuig.”

