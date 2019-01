Vergeet Yolanthe. Mikky Kiemeney is de nieuwe voetbaldiva aan de top

Spoeddebat over mogelijk nieuwe weg rond Eindhoven

8:31 EINDHOVEN - GroenLinks in Eindhoven roept VVD-wethouder Monique List dinsdag tijdens een spoeddebat ter verantwoording. De mobiliteitswethouder moet tekst en uitleg komen geven over haar uitspraken in deze krant over de mogelijke aanleg van een nieuwe weg ten noordoosten van de stad.