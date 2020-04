Vergeten platen protestzanger Armand digitaal ‘gerestaureerd’

Johnny Hoes

Zijn succesplaten bracht Armand uit op het Fontana-label van Philips, maar omdat Philips weigerde liedjes uit te brengen over (legalisering van) softdrugs, stapte Van Loenhout in 1970 over op het Killroy-label van Johnny Hoes, een sublabel van Telstar. Dankzij Raymond, een fan uit Nijmegen, zijn vier van deze platen nu online te vinden in een puike digitale versie. ,,Armand nam vanaf begin jaren 70, na zijn succesvolle Ben ik te min-periode, verschillende albums op in de Johnny Hoes-studio in Weert. De media en het grote publiek waren lange tijd niet geïnteresseerd in deze periode. Zelf denk ik dat de albums Rue de la Paix (1972), Een beetje vriendelijkheid (1974) en Terug naar de aarde (1976) behoren tot de beste platen uit de Nederpop. Ik heb altijd een fascinatie gehad voor deze drie elpees, vooral door de geweldige hoezen en de venijnige teksten.”