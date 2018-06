Vergrijzing dwarsboomt voetbalclub Borkel en Schaft

Ophef over jaar oude Cruijff-grap van Theo Maassen: 'Ik ben niet langer je fan!'

3 juni EINDHOVEN - Er is ophef ontstaan op sociale media over een jaar oude grap van Theo Maassen over Johan Cruijff. De grap uit zijn show VANKWAADTOTERGER, die zaterdagavond te zien was op NPO1, heeft veel mensen 'hard geraakt'.