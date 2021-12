Vergrijzing slaat toe: seniorenoverleg Gestel trekt na 17 jaar de stekker eruit

EINDHOVEN - Het Senioren Overleg Gestel is gestopt met zijn activiteiten voor ouderen in de negen Gestelse wijken. Vergrijzing binnen de club en een dalend ledenaantal zijn de oorzaken. ‘We hebben veel bereikt in die zeventien jaar. Daar ben ik trots op.’

Volgens stichtingsvoorzitter Yvonne van 't Sand en secretaris Jo de Haas was de rek er uit. Begonnen met zeventien leden, telde de stichting SOG op het laatst nog maar acht mensen. Hun leeftijd varieert van 72 tot 84 jaar en er was geen enkele aanwas van nieuwe leden, alle inspanningen van het bestuur ten spijt.

,,Mensen zijn nog wel bereid om zich in te zetten voor zaken die in hun eigen straat spelen, zoals losliggende stoeptegels of een defecte lantaarnpaal, maar als het gaat om dingen wat verder van huis, zijn ze veel moeilijker te mobiliseren”, zegt De Haas.

Bedankje voor snelle afwerking

De resterende subsidiegelden -enkele duizenden euro's- zijn teruggestort op de rekening van de gemeente. ,,Een bedankje voor de snelle afwerking is het enige dat we van haar hebben teruggehoord.” Met haar was het soms moeizaam samenwerken, zegt De Haas. ,,Als we iets wilden organiseren, kregen we vaak nul op het rekest.”

De secretaris noemt een sport- en gezondheidsmiddag voor ouderen in sporthal Genderbeemd vlak voor de coronacrisis, als voorbeeld. De huur van de hal en de attributen werd gesubsidieerd, maar posters waarmee SOG de dag had willen promoten, moesten uit eigen zak worden betaald. En dat geld was er niet. De Haas: ,,Er kwam bijna niemand die middag.”

Veel bereikt in afgelopen zeventien jaar

Volgens Yvonne van ‘t Sand, al decennialang als vrijwilligster actief, is er desondanks veel bereikt in de afgelopen zeventien jaar. ,,En daar ben ik blij mee en trots op.” De voorzitter noemt als voorbeeld de pinautomaat op het Franz Léharplein die behouden is gebleven doordat het seniorenoverleg met de Rabobank in gesprek ging.

Ook noemt ze de activiteiten in het - even met sluiting bedreigde- wijkcentrum ‘t Slot én de verwendag voor vijftig mantelzorgers in het Parktheater, toen de club tien jaar bestond. ,,Geld voor het feest hebben we toen daarvoor ingezet.”

Verder willen de bestuursleden ook de ‘sociale gids’ niet onvermeld laten: een handig boekje met belangrijke telefoonnummers en adressen van zorg- en welzijnsorganisaties, wijkverpleegkundigen, huisartsen, apotheken en dergelijke. De sociale gids werd bij 4600 senioren in Gestel bezorgd. De Haas: ,,De administratie van die gids bijhouden viel niet mee.”

Quote Je kunt wel van alles willen doen, maar de club mensen wordt hoe langer hoe kleiner Jo de Haas, secretaris Seniorenoverleg Gestel

Tevens heeft het seniorenoverleg zich ingezet voor behoud van buslijn 15 -een verloren strijd- en was het vertegenwoordigd in diverse klankbordgroepen. Ook heeft SOG geijverd voor een betere inrichting van de rotonde op de Beemdstraat, die met name voor ouderen en rolstoelgebruikers moeilijk over te steken is.

,,Je kunt wel van alles willen doen, maar de club mensen wordt hoe langer hoe kleiner”, zegt De Haas. ,,We hebben ons de vraag gesteld: is het nog verantwoord om dit te blijven doen. Nou, nee dus.”