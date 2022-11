Vergunningen kamerverhuurders al veel langer probleem voor Eindhoven: eerder dit jaar ook al 11 keer automatisch verleend

Overlever van aanslag Bataclan brengt in PopEi zijn verhaal

EINDHOVEN - Op 13 november 2015 ging Ferry Zandvliet samen met drie vrienden naar een concert van de Amerikaanse rockband Eagles of Death Metal in Parijs. In tegenstelling tot 89 andere bezoekers kan hij het navertellen. Dat doet hij op vrijdag 4 november in PopEi in Eindhoven.

31 oktober