Verhalen achter de foto's: Bert en Leentje uit Rooi zaten zeventig jaar in het huwelijksbootje

EINDHOVEN - Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via foto@rhc-eindhoven.nl .

Allereerst de nieuwe foto. Bert en Leentje uit Sint-Oedenrode vierden in 1952 hun 70-jarige bruiloft. Het halve dorp was uitgelopen, zo blijkt uit de foto's. Ongetwijfeld lezers die erbij waren destijds. We komen graag met ze in contact. Meer foto’s staan op fotowerkplaats-rhce.nl en onder dit artikel.

Volledig scherm Audrey Hepburn in Eindhoven om geld in te zamelen voor de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers © Frans van Mierlo

Audrey Hepburn

En dan de foto van vorige week. Was ze nou wel of niet in Eindhoven? We durven het niet met honderd procent zekerheid te zeggen maar het lijkt erop dat het beloofde bezoek van Audrey Hepburn in 1954 uiteindelijk niet doorging. In september van dat jaar kondigde de Bond van Militaire Oorlogsslachtoffers aan dat de beroemde actrice tijdens een tournee aan Nederland ook onze stad een bezoek zou brengen. In de krantenverhalen over dat bezoek in november wordt Eindhoven echter nergens genoemd. Het lijkt erop dat filmmaatschappij Paramount destijds roet in het eten gooide. In Amerika was ‘not amused’ gereageerd op de plannen van hun filmster en daarom werden Hepburn allerlei beperkingen opgelegd. In het versoberde programma was waarschijnlijk geen ruimte meer voor een bezoek aan Eindhoven.

Gekte

Het maakte de Hepburn-gekte in de rest van het land er overigens niet minder op. Bij de aankomst op Schiphol op 1 november van dat jaar werd de luchthaven al overspoeld door met name jonge meisjes die een glimp hoopten op te vangen van de destijds 25-jarige superster met een Nederlandse achtergrond. Haar moeder was immers de Nederlandse Ella barones van Heemstra. Met haar komst wilde Hepburn geld inzamelen voor de bond die zich inzette voor Nederlandse oorlogsslachtoffers.

Bakvissen

Maar het bezoek liep dus anders dan gepland. Niet alleen door de bemoeienis van Paramount maar ook door de hordes fans die op de bijeenkomsten met Hepburn afkwamen. De kranten schrijven over de totale chaos die uitbrak toen de actrice een bezoek bracht aan warenhuis Gerzon in Amsterdam. Duizenden ‘bakvissen’, zoals de hysterische tienermeisjes genoemd werden, bestormden de winkel en drukten fotografen in het nauw. Glazen vitrines sneuvelden en de politie kon de orde slechts met moeite herstellen, zo schreef dagblad De Waarheid.

Halve ton

De verkoop van foto's, waarmee Hepburn geld wilde ophalen, viel door alle commotie enigszins in het water. Als ze vijf dagen later naar Rome vliegt blijken alle activiteiten samen toch een halve ton te hebben opgeleverd. Voldoende voor de aankoop van een paar hectare grond waarop in Doorn een tehuis voor invalide militairen gebouwd zou worden. En de foto van Frans van Mierlo? Een raadsel waar die gemaakt is.

Volledig scherm Bert en Leentje uit Sint-Oedenrode vierden in 1952 hun 70-jarige bruiloft © Frans van Mierlo

Volledig scherm Bert en Leentje uit Sint-Oedenrode vierden in 1952 hun 70-jarige bruiloft © Frans van Mierlo

Volledig scherm Bert en Leentje uit Sint-Oedenrode vierden in 1952 hun 70-jarige bruiloft © Frans van Mierlo

Volledig scherm Bert en Leentje uit Sint-Oedenrode vierden in 1952 hun 70-jarige bruiloft © Frans van Mierlo

Volledig scherm Bert en Leentje uit Sint-Oedenrode vierden in 1952 hun 70-jarige bruiloft © Frans van Mierlo

Volledig scherm Bert en Leentje uit Sint-Oedenrode vierden in 1952 hun 70-jarige bruiloft © Frans van Mierlo

Volledig scherm Bert en Leentje uit Sint-Oedenrode vierden in 1952 hun 70-jarige bruiloft © Frans van Mierlo

Volledig scherm Bert en Leentje uit Sint-Oedenrode vierden in 1952 hun 70-jarige bruiloft © Frans van Mierlo

Volledig scherm Bert en Leentje uit Sint-Oedenrode vierden in 1952 hun 70-jarige bruiloft © Frans van Mierlo