Verhalen achter de foto's gezocht: Feest bij café De Voetbal in Eindhoven?

Café De Voetbal 1967, meer staat er niet bij de negatieven van deze foto’s. Het café aan de St. Antoniusstraat in Eindhoven? Door het raam is waarschijnlijk een van de huisjes van Philipsdorp te zien maar wie staan er op de foto?

Het archief van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven zit vol foto's waarbij het verhaal ontbreekt. Het ED roept hiervoor de hulp van lezers in. Weet u meer over de foto, laat het weten via een formulier op de website fotowerkplaats-rhce.nl. Reageren kan ook per mail: foto@rhc-eindhoven.nl.

En dan de foto van vorige week

Volledig scherm Het rijdend postkantoor © Frans van Mierlo

Een deftig stel dat, duidelijk geposeerd, een brief op de post doet bij het rijdend postkantoor. In een tijd dat bontjassen nog geen taboe waren, zelfs niet voor de vrouw van de burgemeester. Want het is Rinkse Titia Ferwerda die hier samen met haar man, burgemeester Hans Kolfschoten, op de foto staat. Het is de laatste maanden van 1952 als het stel in Eindhoven kinderpostzegels komt kopen bij het rijdend postkantoor. Dit gevaarte, gebouwd als trekker met oplegger, werd in 1948 bedacht ter promotie van de kinderpostzegels. Met de bus trok de PTT door het hele land om mensen aan te moedigen kinderpostzegels te kopen. Voor de misdeelde jeugd van Nederland, zoals het dan nog wordt genoemd.

Bezoek aan de scholen

Op de bus staat een grote luidspreker waarmee publiek wordt opgeroepen om de bus te bezoeken. In iedere plaats die bezocht wordt, maakt de chauffeur eerst een rondje, natuurlijk ook langs de basisscholen. Voor wie dan nog steeds niet overtuigd is, staat er nog een groot bord naast de ingang van de bus: ‘Alleen hier wordt u correspondentie gestempeld met het bijzondere stempel van het rijdend postkantoor’, staat er te lezen.

In de steden die PTT bezoekt probeert het lokaal belangrijke mensen te verleiden om reclame te maken voor het rijdende postkantoor en de kinderpostzegels. Met als doel de media te verleiden er over te schrijven. Dat lukt zeker als het postkantoor in december 1948 paleis Soestdijk bezoekt. Koningin Juliana en de prinsesjes komen hoogstpersoonlijk postzegels en kerstkaarten uitzoeken. Iets waarvan de volgende dag overal in het land foto’s van in de kranten staan.

Succes

De propagandabus is een succes. De kinderpostzegels krijgen veel publiciteit en ook de opbrengsten van de verkoop zijn prima. Toch besluit de PTT uit kostenoverwegingen dat er in 1955 voor het laatst een rondtocht door Nederland gemaakt wordt.