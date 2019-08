Verhalen achter de foto's: Wie stond er op het podium van het Ariëns Toneel?

EINDHOVEN - Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via foto@rhc-eindhoven.nl .

Ariënstoneel

‘Dr. Ariënsgroep Toneel 3 in 1957', schreef Frans van Mierlo bij bovenstaande foto. We veronderstellen dat dit het Ariëns Toneel is maar wie weet nog welke voorstelling er destijds gespeeld werd? Ook leuke anekdotes over het toneel en de acteurs zijn natuurlijk welkom. Meer foto’s staan op fotowerkplaats-rhce.nl en onder dit verhaal.

Van der Meulen

De Volkswagengarage van Hub van der Meulen aan de Leenderweg in Eindhoven riep veel herinneringen op. Van mensen die er gewerkt hebben of er een Kevertje kochten. Die met wat meer geld een Porsche want die werden er ook verkocht. Astrid Cuypers woonde als kind in het huis links naast de garage. ,,Ik weet nog dat ik bang was voor de grote plastic opblaastijger die als promotiemateriaal bij het tankstation voor de garage stond.”

Mooie blonde vrouw

De foto's zijn gemaakt tijdens de opening van de garage in 1963. Hub jr. herkent zichzelf als het jongetje dat het lint mocht doorknippen tijdens de officiële openingshandeling van de nieuwe zaak van zijn vader. ,,En de mooie blonde vrouw op de foto is mijn moeder Gees. Tot die tijd was de vestiging aan de Marconilaan de hoofdvestiging van garage ‘Groot Toerisme’.” De familie Van der Meulen handelde al in auto's vlak na de introductie in Nederland. Jos van der Meulen was de eerste met een garage en zijn oudste zonen Janus en Mathij werden mededirecteur van Van der Meulen-Ansems met vestigingen in Eindhoven en Helmond. Hub van der Meulen was weer de zoon van Janus en zijn broer Frans had een Citroëngarage aan de Boschdijk.

Hans Verhoeven was als monteur van een Eindhovense firma betrokken bij het plaatsen van verschillende installaties in de Volkswagengarage van Hub. ,,Ik stond met een boormachine op een zes meter hoge steiger om een kabelgoot op te hangen toen er iets misging en ik onder stroom kwam te staan. Een collega heeft toen een ruk aan de stekker gegeven zodat de stroom verbroken werd. Gevolg was wel dat ik achterover in een v-vorm in een lege cementkuip viel. Ik heb nooit meer op een steiger gestaan want eenmaal opgeknapt kreeg ik een kantoorbaan.”

Over de kop

Ad van Loon's zwager Cor Doreleyers was monteur bij Hub. En later verantwoordelijk voor de afdeling Porsche. ,,Regelmatig moest hij naar Stuttgart om nieuwe exemplaren op te halen. Een keer ging het flink mis en is hij in zo'n Porsche over de kop geslagen. Ze hebben hem kunnen bevrijden maar de auto was total loss.”

Het pand aan de Leenderweg bestaat nog steeds en biedt tegenwoordig onderdak aan de Verfkampioen. Een paar mozaïeken aan de gevel, opgehangen rond de opening van de Volkswagengarage, herinneren nog aan de geschiedenis.

