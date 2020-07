Verhalen uit het Eindhovense Schuttersbosch: een mooie film over een van de meest gewilde buurten

Vrijdag trok een groepje bevlogen documentairemakers door de boomrijke straten van de buurt om op zeven adressen interviews op film vast te leggen. Op vijf andere locaties lokten de Koffiedames bewoners uit hun huizen met muziek, koffie en cadeautjes. Steeds met de bedoeling om de contacten te bevorderen. Tussen de nieuwe jonge gezinnen en de oudere bewoners, waar de eenzaamheid lijkt toe te nemen. ,,Eigenlijk is de film vooral een middel om met mensen in gesprek te gaan”, zegt Ellen Schoumacher van het organiserende Hartendames. ,,We hopen dat ze uiteindelijk ook onderling meer contacten onderhouden.”

Het idee is van Claudia Klotz, wonend in de Sporkenhoutlaan. Zij is een van de Tijdelijke Bosbewoners, die door verhuurder Woonbedrijf in de oorspronkelijke en afgeschreven ‘Belgische’ of ‘Oostenrijkse’ woningen zijn ondergebracht, in afwachting van nieuwbouw. Als tegenprestatie zetten ze zich in voor buurt. Omdat dat wat stagneerde, heeft Klotz min of meer de coördinatie op zich genomen. Dat is deze vrijdag duidelijk merkbaar.

Operazangeres

Op het Rendierveld rijdt het oude elektrische Philips magazijnwagentje. Achter het stuur Hartendame Wanda Wormser, net als haar passagier, de Duitse operazangeres Jasmina Toh in een feestelijke jurk. Toestromende bewoners worden vergast op koffie, chocolaatjes, cadeautjes én muziek. ‘Meine Lippen, sie küssen so heiss!’, zingt Toh.

Ondertussen loopt de planning van de zeven interviews in het honderd. Interviewer Jasmina Doornbos en cameraman Twan Tullemans hebben meer tijd nodig dan verwacht en áls buurtbewoners eenmaal aan de praat zijn, wil je hen ook niet bruut afkappen. Tegen half vijf zijn Wijnand en Gerda Verleijsdonk uit de Wegedoornlaan aan de beurt. Ze vertellen honderduit. Over dat ze er al 52 jaar wonen, over zijn werk als bouwkundige, over de liefde voor hun geadopteerde kinderen, over hun buren. Gerda toont zich zó openhartig, dat Wijnand vraagt of er sommige compromitterende stukjes geknipt kunnen worden. ,,Natuurlijk”, belooft Doornbos.

Want het moet uiteindelijk een mooie film worden. Met een vertoning op een braakliggend terrein in de eigen buurt, volgende maand. Met dank aan Woonbedrijf en het Centrum voor de Kunsten.