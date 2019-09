Verhalen van veteranen maken indruk op International School in Eindhoven

EINDHOVEN - Als Niels Roelen in groep 4 van de school van zijn dochter vertelt over zijn uitzending als soldaat naar Afghanistan, vraagt een leerling hem of hij mensen heeft gedood. ,,Dat had ik niet verwacht. In mijn verwarring ben ik zo lang stil, dat ik het niet meer kan ontkennen. Daarna vertel ik dat doden soms onvermijdelijk is.”

Een paar weken later merkt Roelen dat zijn dochter afstand tot hem houdt. Totdat het hoge woord er uitkomt: ,,Papa, ben jij een moordenaar?” Hij durft haar niet aan te kijken en hoort dat ze gepest wordt sinds zijn bezoek aan haar school.

Roelen doet zijn verhaal als presentator Leon Verdonschot hem interviewt in de aula van de Internationale School Eindhoven, tijdens de Veteranen Verhalendag.

Meer begrip kweken

Met de Verhalendag hoop projectleider Jan Rijken (70) meer begrip te kweken bij ons. Wij kennen immers alleen het nieuws van tv en uit de krant. Zelf diende Rijken in Albanië (1999), Ethiopië en Eritrea (2002). ,,Een fantastische tijd”, blikt hij terug. „En ja, ook zinvol. In Albanië hebben we vluchtelingen geholpen en in Afrika voorkomen dat groepen elkaar te lijf gingen, ook al duurde het lang voor er een bestand kwam.”

De Internationale School was meteen enthousiast over het verzoek de Verhalendag te huisvesten. ,,Dit gebouw was ooit de De Constant Rebecque kazerne”, vertelt Daphne Dansen, hoofd van de Nederlandse afdeling van de school. „En we zijn blij dat onze kinderen de verhalen kunnen horen.”

Volledig scherm Belangstelling tijdens de Veteranen Verhalendag op de International School in Eindhoven. © Judith de Hoog

Enkele meisjes kijken naar de uitrusting van re-enactors, gekleed in Amerikaanse Airborne uniformen. „Dat zijn soldaten”, fluistert een van hen.