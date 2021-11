Verhuur 235 appartementen op voormalige ‘lelijkste plek van Eindhoven’ start binnenkort

VIDEO Ester (31) maakte ooit zelf GHB, nu deelt ze haar versla­vings­ver­ha­len op TikTok: ‘Heb de bodem gezien’

EINDHOVEN - ‘Iedereen kan afkicken, maar verslaafd raken kan óók iedereen overkomen.’ Het is de ervaring van Ester van Vugt (31), die bijna 3,5 jaar geleden nog zelf GHB maakte. De Eindhovense weet hoe een verslaving alles van je af kan nemen. Nu ze is afgekickt, omarmt ze haar verleden. Op TikTok is ze open over haar leven als ex-verslaafde, en helpt ze mensen met dezelfde problemen.

21 november