Verhuurder drugsvilla Eindhoven breekt lans voor landelijke wietproef

‘Work in progress’ aan lichtkunst­werk op toren Onyx in Eindhoven

9 juni EINDHOVEN - De eerste huurders zijn al in woontoren Onyx aan de Mathildelaan in Eindhoven getrokken. Rondom het 84 meter hoge pand wordt al gewerkt aan de bestrating, fietsers kunnen weer gewoon over het fietspad. En ook in hogere regionen is het 'work in progress': daar zijn de eerste lichtjes van een kunstwerk van Har Hollands te zien.