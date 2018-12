Verkeer Eindhoven loopt nog verder vast

Een ingreep die nodig lijkt om een verkeersinfarct in de stad te voorkomen, is de aanleg van ongelijkvloerse aansluitingen van de Kennedylaan en de Eisenhowerlaan op de ring. Daarnaast zou een verbreding van de noordoosthoek van de ring van twee naar drie rijstroken in beide rijrichtingen nodig zijn.

De vraag is echter of er voor al die maatregelen wel voldoende geld is, bleek gisteravond tijdens een discussie-avond in de Eindhovense gemeenteraad. Hoeveel geld die maatregelen kosten, is evenwel nog helemaal niet duidelijk. En of de politiek er ook wel aan wil, aan die maatregelen, is ook nog lang niet helder.