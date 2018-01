Verkeersaanpak Eindhoven kost evenementenorganisaties veel geld

Dat blijkt uit de brandbrief die naar het Eindhovense college van B en W is gestuurd door de organisatoren van vijf evenementen in de het centrum van de stad. Het gaat om de carnavalsoptocht, om Glow, de Marathon, de Lichtjesroute en het 18 September Defilé.

Ongerust

Eerder al meldde het ED dat de organisatoren van deze evenementen hoogst verontrust zijn over de verkeersmaatregelen die het gemeentebestuur getroffen heeft in het centrum. Maar ook is er grote onrust over de maatregelen die in de toekomst nodig zijn om het milieu in hartje Eindhoven leefbaar te houden.