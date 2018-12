Verkeerschaos rondom Eindhoven, ongelukken op A2 en brand na ongeluk op A67

Op de A2 tussen Maarheeze en knooppunt Leenderheide is de linkerrijstrook afgesloten vanwege een ongeluk. Verkeer daar staat zeker een half uur stil. In de andere richting is er ook een ongeluk gebeurd. Daarbij zijn twee rijstroken dicht. Verkeer tussen knooppunt De Hogt en Valkenswaard staat 95 minuten stil.

‘Omrijden heeft geen zin’

Ook het ongeluk op de A67 is in de omgeving van knooppunt Leenderheide. Daar is de weg volledig afgesloten vanwege een ongeluk met drie voertuigen. Na het ongeluk is daar brand ontstaan. Niemand raakte gewond.



Tussen Leenderheide en Someren wordt het verkeer via de vluchtstrook geleid. De andere kant op vormt zich nu een kijkersfile. Volgens Rijkswaterstaat heeft omrijden geen zin vanwege de andere ongelukken in de omgeving.