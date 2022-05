Verkeersinfarct rondom Eindhoven: A67 tijdelijk dicht en problemen op A2, A58 en A270

INGEZONDEN OPINIE Mening | Minder weidevo­gels komt niet door agrariërs maar door toename van roofdieren en roofvogels

SINT-OEDENRODE - Hierbij reageer ik op het artikel van Hans Nijenhuis over de film van Ruben Smit over de Grutto in Nederland (ED 3-5). In het artikel worden een aantal oorzaken gegeven voor het verdwijnen van de Grutto in Nederland. Als belangrijkste oorzaak ziet Smit het intensieve agrarische beheer van de weidegronden.

7 mei