Verkeersplanoloog Eindhoven: ‘Schat aan info door Mijn040Routes’

Dat zegt verkeersplanoloog Erik van Hal. Bij het project werd vorig jaar met behulp van een app op de smartphone van een kleine 1900 verkeersdeelnemers in kaart gebracht hoe zij zich verplaatsen; te voet, per fiets, auto, bus, trein en mogelijke combinaties. Geregistreerd werd waar de ritten of wandelingen zoal naar toe gingen, over welke wegen met welke frequentie én op welke tijdstippen van de dag. In totaal legden de deelnemers een afstand af van 1,6 miljoen kilometer tijdens zo'n 150.000 verplaatsingen.

‘Heel blij’

,,Hier worden wij als beleids- en plannenmakers van de stad heel blij van. Veel van de uitkomsten bevestigen onze vermoedens -er zitten ook wat open deuren bij- maar voor het eerst beschikken we nu ook over gedetailleerde cijfers", aldus de verkeersplanoloog. ,,Deze data zijn heel belangrijk om te komen tot maatregelen in de stad die hout snijden. Ze kunnen als basis dienen voor infrastructurele ingrepen en bij het toepassen van meer duurzame vormen van transport, zoals deelauto's en -fietsen en flexbussen. Welk aanbod past het beste bij de vraag?”

Volgens Van Hal is die vraag nu veel beter te beantwoorden dan voorheen, toen hoofdzakelijk van tellingen -vooral gericht op het autoverkeer- gebruik werd gemaakt. Zo was er op het stadhuis heel weinig bekend over het voetgangersverkeer. Uit de met de duizenden samengestelde kaarten blijkt waar er in de stad allemaal intensief gelopen wordt. En dat is op meer plaatsen dan de belangrijke looproutes naar de TU, op de High Tech Campus en rondom Winkelcentrum Woensel. Ook is er nu veel meer zicht op vervoerscombinaties (ketenvervoer); hoever loopt en fietst men naar het station?

