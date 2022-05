Verkeersregelaar moet op motorkap springen om een aanrijding te voorkomen en wordt vijftien meter meegesleurd

FC Eindhoven neemt middenvel­der Azzagari transfer­vrij over van NAC

FC Eindhoven-trainer Rob Penders heeft er alle vertrouwen in dat Yassine Azzagari zal slagen als profvoetballer getuige het tweejarige contract dat de Eindhovense club met de middenvelder van NAC is aangegaan. Hij komt transfervrij over. Dat is zaterdag bekend geworden.

7 mei