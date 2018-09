Verkeersregelaars moeten chaos bij Vestdijk Eindhoven voorkomen

Dinsdagmorgen wordt iedere automobilist die van de Vestdijk, via de Kanaalstraat de Tramstraat wil inrijden aangesproken door een verkeersregelaar. ,,Waar gaat u naar toe", luidde steevast de vraag. Wie een doorgang zocht naar het noorden werd teruggestuurd: omdraaien maar. Hetzelfde liedje bij het punt Vestdijk-Raiffeisenstraat.

De drukte in het gebied achter de verscherpte controles viel rond 9.00 uur dan ook mee. Wellicht dat het ook een kwestie is van wennen. Maar de angst bestaat ook dat elke automobilist éérst aan den lijve wil ondervinden hoe ver hij of zij kan gaan. En dan blijft het probleem van de zoekende automobilisten nog lang bestaan.