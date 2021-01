Verkeersschool moet verhuizen voor museum en natuur, gemeente start onderhandeling met Leeuw

Over de verhuizing van verkeersschool Leeuw wordt al jaren gepraat. De verkeerstuin aan de rand van de Genneper Parken is veel mensen een doorn in het oog. Probleem is echter dat Leeuw nog erfpachtrecht heeft tot 2034. Door de verkeersschool nu een alternatieve locatie aan te bieden hoopt de gemeente tot een akkoord te komen met directeur Marc Leeuw. Die laat in een reactie weten positief te staan tegenover een verhuizing. Volgens Leeuw zal de gemeente dan wel moeten opdraaien voor de kosten. ,,Wij vinden ook dat we niet thuishoren op deze plek midden in het groen. Maar aan de andere kant: we hoeven hier niet weg. Ik zou het raar vinden als we dan wel moeten meebetalen aan de verhuizing.”