Verkeerssituatie Tongelresestraat in Eindhoven is nog steeds onveilig: ‘Het is wachten op een ongeluk’

Verdwenen

Medewerkers van autoverhuurbedrijf Sixt zeggen dat het inderdaad voorkomt dat huurders een bestelbus of vrachtwagen na sluitingstijd in de Tongelresestraat parkeren en dan de sleutel afleveren. ,,Daar kan de politie of boa een bekeuring voor uitschrijven. De klant moet die dan betalen.” De twee erkennen dat de eigen parkeerruimte in die straat te klein is. ,,Maar dat is overal in de binnenstad.” Marike Groenevelt woont tegenover Klinkenbijl en spreekt ook van ‘racen in de straat’. ,,Het is wachten op een ongeluk. En deze week is de honderdste bekeuring voor Sixt uitgeschreven, dus dat helpt ook niks.”