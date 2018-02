Verkiezingen Eindhoven zijn geen besloten feestje

Het is te begrijpen dat Jorritsma niet vrolijk wordt van het bonte gezelschap dat op één of meer zetels hoopt. Naast de huidige raadsfractie Ouderen Appèl straks misschien ook nog 50Plus? Naast Leefbaar Eindhoven en LPF straks ook nog Forum040? Wat te denken van Stratums Belang, dat voor één stadsdeel opkomt? Met Denk zal de VVD-burgemeester ook niet blij zijn - in 2016 zei VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra dat Denk-voorman Kuzu 'de lange arm van Erdogan' was. En dan is er weer de dorpsidioot Johan Vlemmix, al is de kans klein dat die een zetel krijgt.

Gevestigde partijen

Daar valt natuurlijk tegen in te brengen dat de gevestigde partijen ook niet altijd vrolijk stemmen - kijk maar naar diezelfde Halbe Zijlstra. Of dat er niks nieuws onder de zon is: tien jaar geleden telde de Eindhovense raad dertien fracties, twee meer dan nu. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Het punt is dat Jorritsma er helemaal niets over te zeggen heeft, of Eindhoven enkele grote of nog meer kleine partijen krijgt.

Bij elke raadsverkiezingen mogen nieuwe partijen zich melden, mogen ze mensen ervan proberen te overtuigen dat zij het allemaal beter en anders gaan doen. En Eindhovenaren mogen zelf weten waar ze voor kiezen, of dat nu een one issue-partij is of niet. Gemeentepolitiek is niet hetzelfde als een bedrijf runnen, efficiency staat niet voorop. Onkruid, het verkeer in de eigen buurt en goede zorg houden kiezers misschien wel meer bezig dan de grootschalige thema's als 'klimaatadoptie' of 'internationalisering' waar Jorritsma op wil besturen.