Verkiezingsdebat Woensel Noord; geld naar de wijken en meer burgerparticipatie

Elf partijen nemen woensdagavond deel aan het verkiezingsdebat mét publiek in wijkcentrum Heidehonk in de wijk Woenselse Heide. Deelnemers reageren aan de hand van zeven stellingen over onderwerpen aangedragen door initiatiefnemer Bewonersplatform Woensel Noord: het Henri Dunantpark, de wijkgebouwen, het jongerenwerk, leefbaarheid, AED’s, inrichting publieke ruimte en burgerparticipatie.

Tijdens de voorstelronde krijgen alle partijen de utopische vraag: ‘Als je een grote zak geld krijgt wat staat er dan bovenaan de lijst?’

Vergroening

Rik Thijs (GroenLinks) en Martijn Verhees (Partij voor de dieren) zetten in op vergroening. VVD’er Joost de Jong praat over een wooncomplex op de parkeerplaats van winkelcentrum WoensXL. Opvallend is dat bij de meeste andere partijen het geld naar de wijken gaat. Waarbij Remco van Dooren (CDA) zegt dat de bewoners zelf mogen bepalen waar het geld naar toe gaat.

Dat sluit aan op het eerste thema: burgerparticipatie. De partijen zien het belang er van in. Jannie Visscher (SP) vindt dat in de praktijk bewoners te laat betrokken worden. De gemeente moet pas knopen doorhakken na geluisterd te hebben. PvdA’er Mieke Verhees pleit voor het borgen van burgerinitiatieven in het beleid.

Quote De politiek erkent dat in de wijken die stammen uit de jaren 60/70 wegen, groenvoor­zie­ning en riool onderhoud nodig hebben

Henk de Jager (CU) benoemt dat het steeds moeilijker om vrijwilligers te krijgen. Een van de redenen waarom hij samen met Ruud van Acquoij (50Plus) onderzoekt wat het brengt als wijkcentra vrijgesteld worden van huur. Ge Wonink (Ouderen Appèl), tevens beheerder van een wijkcentrum, reageert fel. Hij verwacht dat de druk van de gemeente te groot wordt en de beheerders niet meer hun eigen beleid kunnen maken.

Rol voor de burger

Bij het thema ‘inrichting publieke ruimte’ ligt ook een rol voor de burger. De politiek erkent dat in de wijken die stammen uit de jaren 60/70 wegen, groenvoorziening en riool onderhoud nodig hebben. De plannen liggen er, ondertussen vragen zij bewoners zaken te melden via de BuitenBeter app.

Gespreksleider Peter Termeer heeft er een flinke dobber aan om het debat in goede banen te leiden. Niet alle partijen mogen reageren op iedere stelling. Thema’s raken een gevoelige snaar bij het publiek. Ook hier komt niet iedereen aan de beurt. Voor stevig debatteren is meer tijd nodig, maar de partijen hebben hun zegje kunnen doen. Achteraf is er gelegenheid voor de bewoners om met politici in gesprek te gaan.