Verkoop High Tech Campus slaat deuk in vertrouwen en imago van Brainport

Eindhoven­se politiek beslist op 25 februari over aankoop landgoed De Wielewaal

EINDHOVEN - Of Eindhoven de nieuwe eigenaar wordt van landgoed De Wielewaal wordt op vrijdagavond 25 februari definitief duidelijk. De Eindhovense politiek beslist dan in een extra gemeenteraadsvergadering over het voorstel om 29 miljoen euro te betalen voor het voormalig domein van Frits Philips.

12 februari