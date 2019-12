Verkoop vuurwerk gestart: ‘Er is geen mooier werk dan vuurwerk’

Bij de Winstpakker aan de Schootsestraat in Eindhoven pakken ze buiten al flink uit met de vuurwerkverkoop. Grote banners op de gevel en posters voor de ramen tonen wat er binnen zoal te krijgen is. In zijn winkel, waarin hij doorgaans seizoensgebonden feestartikelen verkoopt, heeft Arie de Pater een hoekje ingericht als vuurwerkwinkel. ,,De kerstverkoop is voorbij en voor carnaval is het nog te vroeg. Wat moet je anders?” stelt hij. Vijftien jaar geleden begon voor hem het vuurwerkavontuur. ,,Er was toen al veel vraag naar. Het is leuke, goede handel.”