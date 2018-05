Verkrachter Nicole van den Hurk blijft in cel; niet terug naar tbs-kliniek

Gibson Innovati­ons in Eindhoven failliet

10:43 EINDHOVEN - Gibson Innovations, de voormalige audiotak van Philips die in 2014 werd gekocht door Gibson Brands, is failliet verklaard. Er wordt gekeken naar een mogelijke doorstart, anders staan de zestig mensen op straat. Veertig daarvan werken op Strijp-S in Eindhoven.