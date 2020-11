Verlekkerd mijmeren bij hoogtepunten Glow - toen het lichtfestival wél door kon gaan

VideoNormaal verkeer ‘s avonds in de binnenstad van Eindhoven. Vreemd, want de tweede week van november moet je er eigenlijk over de koppen kunnen lopen, want: Glow. Maar een traditioneel lichtfestival - vorig jaar goed voor meer dan 770.000 bezoekers - zit er door corona niet in. We kunnen wél even terugblikken. Vier hoogtepunten op een rij.

De Demer als van kristal

Luminarie De Cagna was vaak present op Glow. Het Italiaanse familiebedrijf - in 1930 begonnen met feestverlichting, toen nog met olie- en carbidlampen - zette op het Stationsplein eerder al Anton Philips in het zonnetje en maakte later van het Stadhuisplein eindelijk een feestelijke omgeving.



Maar de meeste indruk maakte toch wel hun werk op de Demer, in 2010. Renaissance-tunnel met galerij was de titel en daar was geen woord van gelogen.



Alsof je door het middenschip van een enorme kathedraal liep, een kathedraal van licht. De Demer leek acht dagen lang gemaakt van schitterend kristal.

Fraaie ode aan de lamp

Ook vaker te zien geweest op Glow: Jan Fabel en Dirk van Poppel. Zij maakten diepe indruk met hun project op de Blob op het 18 Septemberplein in 2017, maar kregen alle mensen écht stil met hun videomapping op de Lichttoren, een jaar later. Het symbool van de stad Eindhoven , jarenlang gebruikt om de levensduur van lampen te beproeven., later het hoofdkantoor van de Lichtdivisie van Philips: Fabel en Van Poppel keerden het complete gebouw binnenstebuiten en gaven een puntgaaf inkijkje in het lampen-maak-proces. Een fraaie ode aan de lamp.

Een heel lage zon

De projecten op Glow zijn vaak groot, letterlijk en figuurlijk. Maar soms is klein ook heel fijn. Dat gold onder meer voor ‘Glowing’ van de Duitse studio Forum Interart. Zij maakte een project in een steegje achter de Nieuwe Emmasingel in 2017. Een zwarte wand en projecties, meer hadden ze niet nodig. Maar je had de idee alsof de zon dit keer wel heel laag was gezakt, namelijk tot in dat steegje. Een eindeloze tunnel met zicht op het ultieme licht: Prachtig.

Magische, sensuele voorstelling

In vier deuropeningen op een laadperron waren half doorzichtige lappen plastic gehangen. Daarachter werd een choreografie gedanst door vier leden van het Eindhovense gezelschap United C. ‘Figures that wander’ werd uitgevoerd door naakte danseressen met lampen in hun handen en maakten samen een subtiele, magische en sensuele voorstelling. Mooi, om ook eens een project te ervaren dan nu eens niet met ingewikkelde techniek of grootse projecties is gemaakt, maar met een live uitvoering. Een van de hoogtepunten van 2014.

Vanwege corona gaat de gebruikelijke Glow niet door.