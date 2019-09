Verlichte viaduct op de Randweg Eindhoven: Van verlicht visitekaartje naar gatenkaas

,,Het werk biedt geen fijne aanblik", vindt ook Eindhovenaar Har Hollands die het in 2007 in gebruik gestelde lichtkunstwerk ontwierp. ,,Maar de High Tech Campus is eigenaar en dus verantwoordelijk voor het onderhoud.” Volgens operations manager Harrie Arends van dat bedrijventerrein loopt de campus al langer rond met het plan om het kunstwerk in ere te herstellen. Of het wordt opgeknapt of geheel vervangen, is nog geen uitgemaakte zaak, aldus Arends. Behoud van het lichtkunstwerk is hoe dan ook de insteek van HTC.