Verliefde klant (79) stak massagesalon in Eindhoven in brand, eis vijf jaar cel

DEN BOSCH - Vijf jaar cel eist de officier van justitie tegen een man van 79 uit Vught die een erotische massagesalon in Eindhoven in brand stak. Hij wilde de vrouw die hem in Eindhoven jarenlang erotisch masseerde aan ander werk helpen. Was obsessief verliefd op haar geworden en ziekelijk jaloers. Kon niet verdragen dat ze ook andere mannen bediende.

De twee zagen elkaar ook wel eens buiten de massagesalon. Jan van de B. (79) uit Vught sprong vaak financieel bij als de vrouw schulden had. Tot een totaalbedrag van 35.000 euro, vertelde hij donderdag de rechtbank in Den Bosch. ,,We hadden een plan voor terugbetalen, maar daar kwam niks van terecht. Ik was ontzettend boos en voelde me gebruikt.”

Ten einde raad

De pogingen om de vrouw aan ander werk te helpen, mislukten. Ze wilde helemaal geen ander werk. ,,Ik was ten einde raad", verklaarde Van de B.

Ten einde raad maar weloverwogen besloot hij op 21 januari van dit jaar salon MassageWereld aan de Leenderweg in Eindhoven in brand te steken met in wasbenzine gedrenkte doeken. Hij dacht: Als ik haar niet tot ander werk kan bewegen, moet ik haar huidige werk aanpakken. Achteraf onlogisch, vond hij zelf ook. De vrouw verleent inmiddels op een andere plek dezelfde diensten.

Actiefoto's

Van de B. had nog meer pijlen op zijn boog. Hij stuurde brieven naar de ouders van de masseuse. Daarin verklapte hij gedetailleerd en met heimelijk gemaakte actiefoto's, welk werk ze deed. De ouders wisten dat nog niet. Ook de dochter van de vrouw kwam door Van de B. achter het beroep van haar moeder. In Helmond, in de woonomgeving van de vrouw, plakte Van de B. naaktfoto's van haar op lantaarnpalen.

Officier van justitie Wineke Wichern haalde aan dat de masseuse op een gegeven moment vervelende anonieme brieven begon te krijgen. De vrouw besprak die toestand met Van de B. Z zag hem toen nog als vertrouwenspersoon. Later bleek hij de afzender te zijn.

Quote Vijf jaar cel is voor mij hetzelfde als de doodstraf. Dat houd ik niet vol. Verdachte Jan van de B. (79)