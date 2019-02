Verlies voor prijsvechter Ryanair door problemen met vakbonden, brandstofkosten en overcapaciteit

De Ierse budgetmaatschappij had onlangs al gewaarschuwd voor zwakkere cijfers over het hele gebroken boekjaar. Volgens Ryanair zal het jaarresultaat uitkomen op 1 miljard tot 1,1 miljard euro. Er wordt niet uitgesloten dat de winstprognose nog verder omlaag moet in verband met de brexit. Ook kunnen de ticketprijzen nog verder dalen. Ryanair stelde de verwachtingen in oktober ook al naar beneden bij. Toen werden problemen met de vakbonden en stijgende brandstofkosten als reden aangegeven.