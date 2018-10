Verloedering hangt in de lucht bij vakantieparken

VIDEO Zoek je een woning in Eindhoven? Koop een drugslab!

25 oktober EINDHOVEN/LEENDE - ,,Jammer. We zaten er dicht bij.” Zelden zal een vader zo teleurgesteld zijn geweest dat zijn zoon naast de koop van een voormalig drugsfabriekje greep. Maar Ad Peters had het zijn zoon Sebas uit Eindhoven gegund. ,,Het was superspannend.”