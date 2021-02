Vermaard Eindhovens sterrenrestaurant De Karpendonkse Hoeve in andere handen

,,Het personeel is net ingelicht”, zegt eigenaresse Ingrid van Eeghem, dochter van oprichter Leo van Eeghem. Meer wil en kan ze er dit weekeinde niet over kwijt, zegt ze zaterdagmorgen. Maar wie wordt dan de nieuwe eigenaar van het restaurant dat uitkijkt over de Karpendonkse plas? De naam die bij bronnen in de Eindhovense horeca rondzingt, is een investeringsmaatschappij waarvan onder meer meesterkok en ondernemer Ron Blaauw deel uitmaakt. Blaauw heeft meerdere restaurants en hij participeert sinds een paar maanden in een nieuw investeringsfonds dat kwakkelende restaurants overneemt.