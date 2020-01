Vermeende heroïnesmokkelaar op Eindhoven Airport had 30 kilo poeder 'tegen de jeuk’

DEN BOSCH - Even leek de politie vorig jaar september een flinke vangst te hebben gedaan. Maar de dertig kilo bruin poeder die een man op Eindhoven Airport bij zich had bleek geen heroïne. Wel was het versnijdingmiddel en ook dat is verboden. Het OM eist twee jaar cel.

De rechtszaak duurde maandagmiddag maar een klein kwartiertje omdat de verdachte (39) er niet was, net zo min als zijn advocaat. De man is geboren in Nigeria en woont in Wenen.

Zes zakken poeder

De politie stond al klaar op het vliegveld omdat ze een dag eerder was getipt over een drugssmokkelaar. Zijn naam was doorgegeven en het vluchtnummer, naar Boedapest. En de man had inderdaad een loodzware koffer. Daarin zaten zes zakken met elk vijf kilo bruin poeder. Dat deed meteen denken aan de beloofde heroïne, maar het gerechtslab NFI gaf een andere uitslag. Het was cafeïne vermengd met paracetamol. In de drugshandel wordt dart door heroïne gemengd om zo meer te kunnen verkopen.

De man zelf zei dat hij het spul op het station van Eindhoven had gekocht van ‘een vriend’. Hij wist niks van drugs, dit spul was een huismiddeltje tegen een ernstige jeuk waar hij al jaren last van had. Zo daar al een grond van waarheid in zat, dan nog was het volgens het OM vreemd dat de zakken waren afgestempeld als ‘Griesmeel’.

Quote De Nigeriaan wist niks van drugs, de dertig kilo poeder was een huismiddel­tje tegen een ernstige jeuk waar hij al jaren last van had.