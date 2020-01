Vermiste poes Jewel uit Eindhoven na vier jaar teruggevonden

EINDHOVEN - Poes Jewel, een kat die al bijna vier jaar was vermist, is op oudejaarsavond door de Dierenbescherming per toeval teruggevonden. Al die tijd werd de kat slechts drie straten verder van haar baasje verzorgd door een vrouw, die eerder die week overleed. Op de website van de Dierenbescherming vertelt medewerker Janneke hoe ze de verdwijning hebben opgelost.

Een paar dagen voor oudejaarsavond overleed een vrouw met meerdere katten. De meesten werden opgevangen door verschillende instanties, maar één poes liep door de straat te dwalen. Een buurman haalde het dier binnen omdat er al volop vuurwerk werd afgestoken. ,,Toen het dier in paniek raakte, belde hij ons. Normaal mag het dierenopvangcentrum deze dieren niet opnemen, maar vanwege de omstandigheden werd er voor deze ene keer een uitzondering gemaakt en mocht de kat even in het asiel verblijven,” schrijft Janneke.

Quote Helaas bleek het baasje van Jewel verhuist te zijn naar Alphen aan de Rijn Janneke

Bij aankomst chipt een collega van Janneke de kat om de identiteit te controleren en stuurt hij de gegevens door naar de meldkamer. Daar bleek dat de poes in kwestie vermist was sinds 29 december 2015. ,,We stonden allemaal perplex. Het telefoonnummer dat bij de chipgegevens stond was niet meer in gebruik. Het adres was maar drie straten verder dus besloten we er heen te rijden. Helaas bleek het baasje van Jewel verhuist te zijn naar Alphen aan de Rijn, maar via een buurvrouw konden we haar toch telefonisch bereiken.”

