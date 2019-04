Vermoedelijk brand gesticht in berging onder woning in Eindhoven: ‘Levensgevaarlijke situatie’

Personeel Sissy Boy Eindhoven reageert opgetogen op overname

12:24 EINDHOVEN - De een wil champagne open trekken, de ander gaat er ‘zeker een borreltje op drinken'. Personeel van de twee Sissy Boy-vestigingen in Eindhoven reageert opgetogen op het nieuws dat de failliete keten in kleding en woonaccessoires is overgenomen.