Vermoedelijk doelwit beschieting in Den Bosch Faysal L. zit nu zelf vast voor wapenbezit, wapen gevonden in Eindhoven

Het verweer van PSV in de zaak rond Lozano leek vooral op een statement

23 februari Drie duels schorsing was vrijdagmorgen het verdict in de tuchtzaak tegen Hirving Lozano. Die straf voor de topscorer van PSV en de eredivisie kwam niet onverwacht, ondanks het feit dat de leiding van PSV vond dat geen sprake was van een rode kaart. PSV kan nog in beroep.