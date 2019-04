Vermoedelijke drugsdumping Baltesakker Eindhoven

Reconstruc­tie: zo werd de vermeende ‘ras­ta-overvaller’ gepakt door de politie in Eindhoven

8 april EINDHOVEN - De Eindhovenaar (51) die wordt verdacht van talloze overvallen in Woensel liep tegen de lamp toen hij nog even boodschappen ging doen nadat hij voor de zoveelste keer had toegeslagen. Ook opvallend: na de overval op een casino in Oss pakte hij de trein naar Eindhoven.