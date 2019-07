Vernietigend oordeel over WIJeindhoven

Snoeihard, nietsontziend en vernietigend. De kritiek van de Eindhovense topambtenaar Yvonne Bieshaar op WIJeindhoven laat weinig heel van het werk van deze zorginstantie. De organisatie was volgens haar een chaos, de organisatiekosten zijn hoog, er is nauwelijks aandacht voor dienstverlening en de bedrijfsvoering is slecht geregeld.

Daar komt bij dat de ongeveer 6500 Eindhovenaren in de bijstand meer gebaat zijn met werk en een baan dan met zorg, zo stelt Bieshaar. En wat WIJEindhoven de afgelopen paar jaar voor bijstandsgerechtigden gedaan heeft, is juist wel heel veel zorg verlenen maar hen niet of nauwelijks aan het werk helpen.

Doel voorbij geschoten

Daarmee is WIJeindhoven , aldus Bieshaar, het belangrijkste doel bij de oprichting drie jaar geleden voorbijgeschoten. Dat doel was met name de hoeveelheid (dure) specialistische hulp aan Eindhovenaren terug te dringen. In de praktijk blijkt dat de zorg op sommige terreinen echter met maar liefst een kwart (WMO) tot zelfs vijftig procent (jeugdzorg) is gestegen.

De gemeentelijke directeur sociaal domein Bieshaar zegt dat in een presentatie die ze onlangs hield tijdens een congres in Almere over de inzet van wijkteams. Afgelopen maandagavond laat werd die presentatie door de organisatie van dat congres op het internet gezet.

Failliet van het idee

Eerder al, ruim een jaar geleden, uitte Bieshaar die kritiek op WIJeindhoven ook in een presentatie aan het toenmalige Eindhovense college van B en W. Voormalig wethouder Mary-Ann Schreurs maakte dat bekend kort nadat ze was afgetreden als wethouder. Schreurs sprak naar aanleiding daarvan toen van het ‘failliet van het idee van WIJeindhoven'.

De gemeenteraadsfractie van het Ouderen Appèl Eindhoven (OAE) vroeg meteen daarna aan het college om openbaarmaking van die presentatie. Dat weigerde het college, met als argument dat het om een privé-mening van Bieshaar ging en dat ambtenaren intern hun mening en kritiek moeten kunnen uiten zonder dat ze bang hoeven te zijn dat die naar buiten komt.

Rechtbank

Het Ouderen Appèl liet het daar niet bij zitten en deed een beroep op de Wob, de Wet openbaarheid bestuur. Ook dat Wob-verzoek wees het Eindhovense college af. Daarom stapte de partij onlangs naar de rechtbank. Voor de Bossche bestuursrechter vroeg raadslid Niek Rennenberg gisteren opnieuw om openbaarmaking van het geruchtmakende stuk.

Rennenberg betoogde daarbij dat de informatie in die presentatie relevant is voor de gemeenteraad. Die moet immers het college controleren, en dat kan alleen als de raad beschikt over alle benodigde informatie. En dus ook over het door feiten onderbouwde oordeel van de gemeentelijke directeur van het sociaal domein over een organisatie die jaarlijks dertig miljoen euro aan subsidie krijgt van de gemeente Eindhoven.

Informatie

Hamvraag bij de zitting van de bestuursrechter gisterochtend was of de informatie die Bieshaar in Almere deelde dezelfde was die ze vorig jaar aan het college presenteerde. Het antwoord van de gemeentelijke juristen op die vraag van de bestuursrechter laat zich raden: daar kunnen ze niets over zeggen, want wat er in de presentatie zat is vertrouwelijke informatie.

Volgens gemeenteraadslid Mary-Ann Schreurs omvat de presentatie in Almere deels dezelfde informatie als die Bieshaar vorig jaar met het college deelde. Zij beschikt zowel over de presentatie van Bieshaar van een jaar geleden als over haar presentatie in Almere. ,,Een aantal passages is letterlijk hetzelfde, een deel is geparafraseerd teruggekomen.” Samen met haar partner Hans van Zijl, voormalig raadslid voor GroenLinks, was zij aanwezig bij dat symposium.