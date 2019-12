Het vernieuwde zwembad De Tongelreep wordt na de verbouwing een stuk groter dan aanvankelijk het plan was. Als de nieuwbouw naar verwachting 2023 of 2024 klaar is, telt het Eindhovense zwembad zo'n 1500 vierkante meter zwemwater-oppervlakte, 500 vierkante meter meer dan aanvankelijke haalbaar leek.

Dat komt enerzijds door de bijdrage van Brainport van 7,5 miljoen euro aan de herziene nieuwbouwplannen voor de Tongelreep. Maar ook heeft de Eindhovense sportwethouder Stijn Steenbakkers (CDA) een overeenkomst heeft gesloten met de KNZB. De Koninklijke Nederlandse Zwembond gaat de trainingsactiviteiten van alle verschillende zwemonderdelen binnen de concentreren in Eindhoven. Nu liggen die trainingslocaties nog verspreid over het gehele land.

Verhuren

,,Kort gezegd komt het er op neer dat we voor een periode van twaalf jaar zwemwater in de vernieuwde Tongelreep gaan verhuren aan de KNZB", licht Steenbakkers die deal toe. ,,Dat maakt het financiële plaatje voor het nieuwbouwplan plotseling een stuk minder ingewikkeld. Door die afspraak en door de eerder al verleende bijdrage van Brainport vanuit de welbekende Regio Envelop kunnen we extra zwemwater aanleggen.”

'Heel goed nieuws’ noemt Steenbakkers dat, die in herinnering brengt dat medio vorig jaar de aanbesteding van het toenmalige nieuwbouwplan nog was mislukt. Toen bleken er geen bouwbedrijven bereid een nieuwe Tongelreep te bouwen voor het bedrag dat de gemeente daar voor opzij had gezet, 21 miljoen euro.

Aanvankelijk werd het nieuwbouwplan uitgekleed tot een ‘basisconfiguratie‘ van een instructiebad, een doelgroepenbad, een vierbaans en een zesbaans 25-meterbad en een peuterbadje. ,,Straks hebben we meer en meet water: een groot sportbad, een vierbaans 25-meterbad, een peuter- doelgroepen en recreatiebad en een instructiebad. En ook hebben we weer geld om buiten voor in de zomerperiode een spraypark aan te leggen.”

Verdrukking

Steenbakkers geeft de verzekering dat de Eindhovense zwemverenigingen en recreatiezwemmers door de komst van de KNZB niet in de verdrukking zullen komen. ,,Natuurlijk niet, dat zou niet netjes zijn. Maar dat alles te zijner tijd bij het oude zal blijven, dat kan ik uiteraard ook weer niet garanderen.”