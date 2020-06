Vernieuwde Lidl in Karregat in Eindhoven trekt meteen veel klanten

Een ‘unieke Lidl’, noemt Teo van Wijk, manager bouw en vastgoed bij Lidl, deze vestiging aan de Urkhovenseweg in Tongelre. ,,Omdat het cultuurhistorische pand hier samengaat met de functionaliteit van een supermarkt. Dat is goed gelukt hier. Al duurde het even voordat de belangen parallel liepen. Maar je kunt hier geen standaardsupermarkt van maken. En dat doen we eigenlijk nergens meer. Ook niet in Meerhoven waar we de vestiging gaan vergroten. Sinds we vier jaar geleden een eigen ontwikkelingsafdeling hebben opgericht bouwen we ook vaker multifunctionele gebouwen, met wonen erboven bijvoorbeeld. En vroeger zouden we dit pand misschien liever gesloopt hebben. Nu kijken hoe we er een supermarkt in kunnen vestigen. Dat spreekt ook méér, zeker ook omdat de wijk heel trots is op deze winkel”, aldus Van Wijk.