Verongelukt of vermoord? Niemand lijkt zich om bekommeren om dood dakloze Pool in Eindhoven

EINDHOVEN - Twee dagen voor de fatale brand dreigden ze hem in brand te steken. Toch is het politieonderzoek naar de Poolse dakloze die omkwam bij een containerbrand in Eindhoven gestaakt. ‘Niemand lijkt zich om zijn dood te bekommeren.’

De dood van haar ex-vriend was geen ongeluk. Het was ook geen zelfmoord. Eliza schudt aan de keukentafel van haar Eindhovense appartement haar hoofd. De Poolse steekt nog maar eens een sigaret op, blaast de rook hard uit en vervolgt: „Twee dagen voor zijn dood vertelde hij dat hij werd bedreigd. Maar ik heb het gevoel dat niemand de zaak niet serieus neemt.”

Brand in een bouwkeet

Haar ex-vriend is Wojtek Klamka (39), de Poolse dakloze die eind september omkomt bij een brand in een bouwkeet tegenover treinstation Strijp-S. Zijn lichaam wordt gevonden naast de container, een bekende slaapplek voor zwervers. Met in het achterhoofd de bedreiging van twee dagen eerder, lijkt een misdrijf een reëel scenario.

Volledig scherm De uitgebrande bouwkeet waar Wojtek Klamka naast werd gevonden. © Bert Jansen

De politie houdt dezelfde nacht nog een Nederlandse dakloze aan die elders in de stad brand stichtte. Door gebrek aan bewijs wordt hij een paar dagen later vrijgelaten. Verder onderzoek van de politie levert geen aanknopingspunten op. Zo kan de precieze oorzaak van de brand niet worden vastgesteld. Dus ook niet of het fatale vuur is aangestoken. Dat laatste is een van de redenen dat het politieonderzoek twee weken terug wordt gestaakt. En daarmee dreigt ook Wojtek in de vergetelheid te geraken.

Schoenendoos vol foto's

Wojtek groeit op in Nowa Sól , op een uur rijden van de Duitse grens. In 2007 vertrekt hij naar Nederland, met de hoop op een betere toekomst als zijn belangrijkste bagage. Hij werkt een tijdje bij vleesverwerker Ballering in Son en Breugel, maar wisselt daarna veel van werk. „Hij heeft allerlei baantjes gehad: vleesinpakker, klusjesman, stukadoor”, vertelt Eliza.

Zij leert hem kennen vlak nadat hij naar Nederland is gekomen. De Poolse pakt er een schoenendoos vol foto’s bij: Wojtek met een haarnetje op, Wojtek en zij samen op de bank, Wojtek met haar zoontje. De twee wonen een aantal jaar samen tot er in 2015 een einde komt aan hun relatie. Niet veel later vertrekt Wojtek naar een goede vriend in Duitsland om daar te werken.

Het leven lijkt hem goed te gaan. Eliza laat op de telefoon een filmpje van zijn Facebook-pagina zien. Een lachende Wojtek met reflecterende zonnebril op vertelt over het Italiaanse landschap achter hem. „Hij was op vakantie in Sicilië ”, vertelt Eliza. “Hoe lang geleden dit was? De zomer van 2017...”

Volledig scherm Wojtek Klamka tijdens zijn vakantie in Sicilië. © ED

‘Wojtek viel drinken’

Hoe anders ziet zijn leven er een jaar later uit. Als hij rond juni besluit terug te keren naar Eindhoven belandt hij op straat. Over de belangrijkste reden doet Eliza niet geheimzinnig. „Wojtek viel drinken”, zegt ze. Dat bevestigt Hendrik Siedlaczek, die korte tijd met Wojtek samenwerkte: „Hij kon geen baan vinden en dronk veel alcohol. Ik denk dat hij het uiteindelijk heeft opgegeven.”

Wojtek is rond de zomer geregeld te vinden in de kroegen in Woensel of hangt met andere Poolse daklozen rond in het Philips de Jongh-park. In de buurt van het park zoekt hij vaak een slaapplek. Ook bij het Leger des Heils aan de Visserstraat laat hij geregeld zijn gezicht zien. „Het was een vrolijke gast die goed in de groep lag”, vertelt Maarten Bokdam van de Eindhovense opvang. „Hij was niet te beroerd om mee te helpen als er iets moest worden gesjouwd. Daar stond tegenover dat er ook weleens momenten waren dat hij goed dronken was. Maar hij heeft zich nooit misdragen.”

Aan de hand van tatoeages geïdentificeerd

Als op 28 september de brand in een bouwcontainer het leven kost van een dakloze – dan is nog niet bekend dat het om Wojtek gaat - staat de politie als nel op de stoep van de opvang. Het vuur heeft zo hevig toegeslagen dat Wojtek aan de hand van zijn tatoeages wordt geïdentificeerd. Zowel Bokdam als enkele daklozen helpen daarbij. Later wordt er bij de opvang een herdenking gehouden. Bokdam: „We wilden er even bij stilstaan. Niet dat zijn naam nu nog vaak valt. Onze bezoekers zijn elke dag vooral bezig met overleven.”

Volledig scherm Een foto van Wojtek Klamka tussen de bloemen tijdens zijn uitvaart. © ED

Meteen na de dood van Wojtek komen ook de eerste geruchten los. Zo gaat onder daklozen het verhaal dat er op de fatale avond binnen de Poolse groep ruzie is geweest. Eliza hoort soortgelijke geluiden: „Wojtek was twee dagen voor zijn dood bedreigd, ze hadden gezegd dat ze hem in de fik zouden steken. Er gingen ook twee namen rond van Polen die achter zijn dood zouden zitten.”

Bokdam weet niet zo goed op welke waarde hij de geruchten moet schatten. „Onder daklozen gaan vaak de wildste verhalen rond en daarbij wordt vaker niet dat wel de waarheid verteld. Ik hou zelf altijd een stevige slag om de arm.” Eliza is er niettemin van overtuigd dat Wojtek slachtoffer is geworden van een misdrijf. Omdat hij ook tegen zijn zus over de bedreiging vertelde. „Twee dagen voor zijn dood belde Wojtek haar. Hij was bang en zei dat hij zo snel mogelijk weg wilde. Als hij in Eindhoven zou blijven zou dat zijn dood betekenen.”

Quote Of ik boos ben? Ja, eigenlijk wel. Omdat ik vind dat er alles aan moet worden gedaan om te achterha­len wat hem is overkomen. Eliza, ex-vriendin van Wojtek Klamka

Het is precies het verhaal dat Eliza ook tegen de politie vertelt. Ze horen haar aan, maar laten ook doorschemeren dat ze vermoeden dat Wojtek zelf verantwoordelijk was voor de brand. „Ik voelde me totaal niet serieus genomen”, zegt Eliza. Dat gevoel wordt alleen maar sterker als het politieonderzoek wordt gestaakt.