Verongelukte jongens allen leerling De Rooi Pannen: ‘Impact op school is enorm’

Schilderij­en van topschil­ders als Rubens en Picasso te zien in Brabant: ‘Collectie die in Nederland zijn gelijke niet kent’

DEN BOSCH - Werken van topniveau van onder anderen Rubens, Brueghel, Mondriaan, Picasso, Brancusi, Dalí en Dumas zijn over enige tijd te zien in Het Noordbrabants Museum. De 550 kunstwerken van de JK Art Foundation uit Den Bosch worden in een doorlopend bruikleen gegeven aan het museum in die stad.

16:19