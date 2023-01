Veroordeelde ‘gokmiljonairs’ uit onder meer Best en Geldrop moeten 24 miljoen euro betalen aan de Staat

Dat was volgens de rechter illegaal. De miljoenenwinst moet daarom betaald worden aan de Staat. De zaak - met de codenaam Rykiel - speelt al jaren. In 2018 werden drie leidinggevenden van de organisatie veroordeeld tot celstraffen van twee jaar en van zestien maanden.

Rykiel

De zaak Rykiel is er een van de grote getallen. Hij speelt al meer dan tien jaar, het dossier vult twee pallets aan papier. Er waren zo’n dertig verdachten in zicht, en tientallen bv’s die over de hele wereld in belastingparadijzen zaten. Bij de arrestaties werden miljoenenvilla’s in beslag genomen, net als Porsches en Ferrari’s.