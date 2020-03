Verpleeghuizen dicht door coronacrisis: ‘Besluit niet lichtvaardig genomen’

Het coronavirus trekt diepe sporen door de maatschappij. Dat geldt zeker voor de ingrijpende maatregel om alle bezoek aan verpleeghuizen te verbieden, om zo te voorkomen dat de kwetsbare bewoners ziek worden. ,,We hebben dit besluit niet lichtvaardig genomen, want we weten wat dit veroorzaakt", zegt Katinka van Boxtel, bestuurder van zorginstelling Archipel die in Eindhoven en omgeving verpleeghuizen bestiert.

Laatste fase

,,Het gaat hier om kwetsbare mensen, vaak in de laatste fase van hun leven. En nu mogen familieleden hen niet zien. Mensen die lang met elkaar zijn getrouwd en elkaar elke dag samen waren, kunnen elkaar nu niet zien. Een dochter die zich zorgen maakt om haar moeder, bijvoorbeeld of ze wel genoeg eet, kan niet op bezoek komen. Dat voelt heel oncomfortabel. Maar de familieleden begrijpen de beslissing die wij moesten nemen.”



Ook voor het personeel betekent dit een verzwaring van de toch al grote werkdruk. Want bezoekende familieleden nemen normaal ook heel wat taken uit handen van het personeel. Een wandelingetje maken, bijvoorbeeld. Of samen naar het restaurant. Nu komt dat allemaal bij de personeelsleden te liggen.

,,We hebben groepsactiviteiten geminimaliseerd", zegt Van Boxtel. ,,Het personeel dat zich daarmee bezighoudt ondersteunt nu de teams op de afdelingen. Onze mensen zoeken heel creatief oplossingen. Ik heb daar grote bewondering voor.”

Vrezen voor besmetting

De medewerkers moeten ook voortdurend vrezen voor besmetting. Want zij kunnen zich uiteraard niet houden aan de eis om anderhalve meter afstand te houden als cliënten moeten worden gewassen, aangekleed of lichamelijke verzorging nodig hebben. Daar komt nog eens bij dat ook in de verpleeghuizen, net als in de ziekenhuizen, de voorraad mondkapjes en beschermde schorten beperkt is. ,,We vragen heel veel van het personeel in de zorg om toch aan het werk te blijven, met alle angst en risico's vandien. Dat is ongelooflijk moeilijk", zegt Van Boxtel.

Al zijn de verpleeghuizen nu hermetisch afgesloten, toch probeert zij, met haar twee collega-bestuurders, dicht bij haar mensen te staan. Ook letterlijk. ,,We gaan naar de locaties om hen een hart onder de riem te steken en ons gezicht te laten zien. Natuurlijk niet dicht bij de verpleegafdelingen, we zoeken een centrale plaats op.”

Nijpend

Hoe lang deze maatregel gaat duren kan Van Boxtel onmogelijk zeggen. ,,Alles kan zo maar anders zijn. We zetten alle zeilen bij, het begint nijpend te worden. We moeten ons personeel ook gezond zien te houden.”