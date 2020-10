Verpleeghuizen Zuidoost-Brabant maken ruimte voor coronapatiënten van buiten

Er worden nu drie plekken ingericht waar mensen vanaf begin komende week veilig kunnen herstellen. Het gaat om afdelingen van Archipel Dommelhoef en Vitalis Wissehaege in Eindhoven en van Valkenhaeghe van het Sint Annaklooster in Helmond. Zowel ziekenhuizen als huisartsen kunnen zieken hier straks naar verwijzen.

Coronapatiënten zijn er verzekerd van goede verpleging, en het risico dat ze hier andere mensen zonder corona besmetten is minimaal. ,,Groot voordeel is ook dat medewerkers niet de hele tijd beschermende kleding aan- en uit moeten trekken omdat ze van een patiënt met corona naar een zonder corona gaan”, zegt Marion van Zoom. Ze is bestuurder van zorginstelling Oktober en voorzitter van het VVT-Platform Zuidoost Brabant, waarin de verpleeghuiszorg in de regio samenwerkt.

De drie afdelingen zijn in de eerste plaats bedoeld voor coronazieken van buiten de verpleeghuizen. Enerzijds gaat het om mensen die in het ziekenhuis zijn uitbehandeld, maar nog te ziek zijn om weer naar huis te gaan. Anderzijds gaat het om mensen die te ziek zijn om thuis verzorgd te worden, maar geen ziekenhuisbehandeling nodig hebben. Dit type afdelingen - ‘cohorten’ - richtte de verpleeghuissector ook in tijdens de eerste coronagolf.

Personeel

,,We zijn nog wel in overleg over de personele bezetting”, zegt Van Zoom. ,,De Archipel heeft aangegeven dat er op hun locatie naast eigen personeel ook inzet van medewerkers van andere zorgorganisaties nodig is. Wijkverpleegkundigen van ZuidZorg hielpen ons bij de eerste golf, ZuidZorg is nu aan het bezien of dat weer kan. We hebben ook contact gelegd met het Rode Kruis en we kijken of ziekenhuizen in de regio medewerkers kunnen ‘uitlenen’.” De zorgverzekeraars betalen de kosten.

Heftig

,,We weten niet hoeveel mensen we de komende tijd gaan huisvesten. Als je Ernst Kuipers mag geloven wordt het aantal zieken groter dan bij de eerste golf”, zegt Van Zoom. Kuipers is voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Zelf waagt Van Zoom zich niet aan berekeningen. ,,We staan klaar, dat is het belangrijkste. We hebben als zorgbestuurder wel tegen elkaar gezegd: we moeten echt, écht goed zorgen voor ons personeel. Toen wisten we nog niet alles, nu wel. De angst zit er wel in. We weten wat er op ons afkomt. We weten dat het heel heftig is. En we weten hoe zwaar het is om te werken met persoonlijke beschermingsmiddelen.”